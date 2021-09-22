Диетологи назвали главные полезные свойства ананаса 1 22.09.2021, 13:46

Этот фрукт является хорошим источником марганца, который важен для здоровья костей.

Диетологи назвали главные полезные свойства ананаса, суперсладкого фрукта, который ассоциируется с тропической и островной атмосферой. Но помимо того, что ананас является основным ингредиентом некоторых освежающих напитков, он также богат витаминами.

"Ананас является отличным источником витамина С и отличается от других фруктов низким содержанием калорий", - пояснил диетолог Джонатан Вальдес, член Академии питания и диетологии штата Нью-Йорк. "С точки зрения питания это также отличный источник клетчатки. В целом ананас является отличным источником витаминов и минералов", - сказал со своей стороны в интервью изданию eatthis.com Кери Ганс, американский диетолог и автор книги "Маленькие изменения в диете". По его словам, в ананасе также содержится 2,3 грамма клетчатки на одну порцию, а клетчатка связана с повышенным чувством сытости и контролем веса, а также со стабилизацией уровня сахара в крови.

Кроме того, ананасы богаты ферментом бромелаин, который играет роль мощного противовоспалительного средства, и одно исследование показало снижение источника воспаления у людей, страдающих ВЗК (воспалительным заболеванием кишечника), которое объединяет два заболевания: болезнь Крона и язвенный колит. Ананас богат антиоксидантным витамином С, который обладает противовоспалительными свойствами, помогающим уменьшить боль в суставах, вызванную остеоартритом, поддержать здоровье иммунной системы и снизить риск сердечных заболеваний.

По словам Ганса, ананас является хорошим источником марганца, который важен для здоровья костей. Бромелаин также помогает при отеках от ожогов, боли в суставах и других воспалительных заболеваний. Наконец, эти ферменты замедляют свертывание крови, а также увеличивают производство красных и белых кровяных телец, что приводит к улучшению кровотока.

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