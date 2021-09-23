Индийские тинейджеры массово инвестируют в криптовалюту 23.09.2021, 11:56

Что их мотивирует?

Жители Индии инвестируют миллиарды долларов в криптовалюту. Значительную часть этих денег тратят студенты и школьники, которым запрещено покупать цифровые активы.

По данным дата-платформы о блокчейне Chainalysis, инвестиции в криптовалюту в Индии выросли с $923 млн в апреле 2020-го до почти $6,6 млрд в мае 2021-го.

Bloomberg пишет, что жители постарше рассматривают криптовалюты как альтернативу золоту. В цифровых активах их привлекает «прозрачность и высокая доходность в короткие сроки».

По этой же причине отдельной категорией инвесторов в криптовалюту стали индийские тинейджеры.

«Как инвестор, я думаю, что криптовалюты — это хороший способ экспоненциально увеличить ваше состояние. Высокая волатильность — фактор риска, но прибыльность — большой плюс», — заявил в недавнем интервью 17-летний студент из Калькутты Хашир Хуссейн.

Несмотря на государственный запрет, который не позволяет биржам регистрировать инвесторов моложе 18 лет, самые популярные платформы — WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kube и другие — запускают в соцсетях кампании, рассчитанные на молодую аудиторию.

У большинства подобных платформ есть свои мобильные приложения с удобным интерфейсом, которые позволяют инвестировать небольшие суммы, — от $1,4 до $6,8.

«Я посчитал, что система блокчейн удобна и футуристична. Лучше инвестировать в инновации в раннем возрасте», — заявил 17-летний Хуссейн.

Другой инвестор — 19-летний студент-медик из Пенджаба Прабх Симран — рассказал, что доход от некоторых его сделок превышал 1000%.

«Банковские депозиты с трудом дают нам 5% в год. Я убедился, что мои родители поверили в криптовалюту благодаря небольшим первоначальным вложениям. Очевидно, им нравится прибыль», — объяснил Симран.

Напомним, пару месяцев назада 19-летний биткоин-инвестор Эрик Финман, который несколько лет назад вложил $1250 в биткоин, заявил, что у многих людей есть возможность стать миллионерами благодаря криптовалюте в течение следующих 10 лет.

«Появляются новые бизнес-модели и инновации, поэтому существует множество инвестиционных возможностей. Это новый вид золотой лихорадки или новый вид Кремниевой долины — возможностей действительно много», — заявил Финман, который заработал более $1 млн на криптовалюте.

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