Литовские пограничники выудили из Немана сигареты на 11 тысяч евро 1 23.09.2021, 21:11

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Фото: pasienis.lt

Фотофакт.

Литовские пограничники вытащили вчера вечером из Немана партию белорусских сигарет, замаскированную травой и грязью. Контрабандисты предполагали, что таким образом товар будет воспринят куском земли или дерева, сообщает Госпогранслужба Литвы.

Подозрительный объект был выявлен в деревне Гердашяй Друскининкского муниципалитета. Пограничники, которые следовали за ним около часа, а после спустили в реку моторную лодку. Товар подняли на берег в паре километров от места обнаружения.

Выяснилось, что контрабандисты везли из Беларуси в Литву шесть соединенных между собой коробок, в которых обнаружили 3 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизами.

Фото: pasienis.lt

Фото: pasienis.lt

Картонные заводские коробки для сигарет были плотно обернуты черной полиэтиленовой пленкой, а сверху были набросаны трава и грязь. Также было обнаружено устройство GPS, которое помогло бы сообщникам контрабандистов в Литве определить точное местонахождение доставленного груза.

Сообщается, что к подобным уловкам контрабандисты прибегают в холодное время года. Зимой соединенные между собой пачки сигарет с грузом погружаются в воду, а сверху бросаются куски затвердевшего снега или льда.

Стоимость найденного груза с учетом всех обязательных налогов составляет почти 11 тысяч евро.

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