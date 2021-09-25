Больничная смертность в Беларуси выросла на 75,5% 2 25.09.2021, 9:21

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При этом власти скрывают, как на статистику повлиял коронавирус.

Больничная летальность в 2020 году выросла на 75,5 процентных пункта. Резко увеличилась и смертность от некоторых заболеваний, следует из данных статистического сборника, опубликованного Минздравом.

Как и в других статистических сборниках о отчетах за прошлый год, в документе отсутствуют общие годовые данные о рождаемости и смертности. При этом в сборнике за 2019 год и ранее эти данные публиковались.

Тем не менее отчетность указывает на рост больничной летальности: в 2019 году она составляла 1,43%, а в 2020-м — 2,51%. До этого на протяжении пяти лет больничная летальность варьировалась между 1,22% и 1,43%.

Смертность от некоторых заболеваний в больницах в прошлом году подскочила в разы. Так, летальность среди взрослых в больницах при ишемической болезни сердца в прошлом году выросла почти в три раза, при пневмонии — на 87%, при сосудистых заболеваниях головного мозга — на 66,8%.

Смертность при коронавирусной инфекции в сборнике не указана. Более того, это заболевание в документе вообще не фигурирует. Поэтому определить, какова роль коронавируса в росте смертности, не представляется возможным. По официальным данным Минздрава, за 2020 год в Беларуси от ковида умерли 1433 человека.

В прошлом году количество больничных коек для инфекционных больных увеличилось в 5 раз: с 3,9 тысяч до 19,9 тысяч. Это подтверждает информацию о том, что еще во время первой волны ковида целые отделения и полностью больницы перепрофилировали под инфекционные.

Как следует из опубликованных данных, выросла заболеваемость населения некоторыми болезнями. Так, число инфекционных и паразитарных болезней на 100 тысяч населения увеличилось с 4 446 в 2019 году до 7 199 в 2020-м. Болезни органов дыхания выросли с 45,9 тысячи в 2019-м до 53,5 тысячи в прошлом (на 100 тысяч человек).

Первичная заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями на 100 тысяч человек в 2019 составляла 3,2 тысячи, а в 2020-м уже 6,6 тысяч. Болезней органов дыхания — 42 тысячи и 49,3 тысячи соответственно. Среди взрослого населения разница более ощутимая: случаев впервые выявленных инфекционных и паразитарных болезней на 100 тысяч человек в 2019 году было 2,3 тысячи, а в 2020-м — 6,2 тысячи; количество заболеваний органов дыхания изменилось с 19,8 тысячи до 33,3 тысячи.

Интересно, что число острых кишечных инфекций в прошлом году сократилось в 7,6 раза. Это может указывать на то, что в период эпидемии коронавируса люди стали чаще мыть руки.

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