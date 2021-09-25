Врач Никита Соловей призвал белорусов немедленно вакцинироваться от коронавируса 27 25.09.2021, 15:28

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Ситуация с COVID-19 в стране критическая.

Врач-инфекционист Никита Соловей обратился к белорусам с призывом немедленно вакцинироваться, обращая внимание на то, что, несмотря на огромный поток госпитализированных, в реанимациях нет вакцинированных людей, а в стационаре таких — единицы.

«Пациенты с COVID-19 заполняют вновь открывающиеся стационары/отделения со свистом в считаные часы. Инфекция существенно помолодела, госпитализируются не только пациенты с хронической патологией, избытком веса и в возрасте старше 60 лет, но и возрасте от 20 лет, причем зачастую с уже имеющейся дыхательной недостаточностью. Врачи многих учреждений здравоохранения так и не выходили с самых первых дней ковида в марте 2020 года, многие работают на пределе возможностей. Необходимых лекарственных средств, которые действительно доказали свою эффективность, хотелось бы иметь в десятки раз больше.

А в это время маски в транспорте и магазине не носим или носим их на бороде, необязательные мероприятия посещаем, физическое дистанцирование не соблюдаем даже в тех местах, где для этого сделана специальная разметка, и самое главное — не вакцинируемся!

Ну нет нормально вакцинированных иммунокомпетентных пациентов с COVID-19 в реанимационных отделениях, нет! И просто в стационар их попадает единицы (за 2 месяца работы в ГКИБ мне таких попалось двое, заболевание закончилось у них без последствий).

Так что, дорогие друзья, хватит щелкать клювом, слушать ахинею от блогеров, даже близко не имеющих медобразования и владеющих чаще всего только русским языком, причем в диалекте Instagram, читать желтую прессу о «вреде и опасности прививок» и подвергать жизни и здоровье свои, своих детей, родных и близких постоянной опасности. Не позволяйте сработать естественному отбору.

Дружно собираемся семьями, берем пожилых родителей и детей старше 18 лет — и марш на вакцинацию!», — пишет Никита Соловей.

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