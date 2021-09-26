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Крупная автоавария в Минске унесла жизни четырех человек

  • 26.09.2021, 18:23
  • 4,808
Крупная автоавария в Минске унесла жизни четырех человек

Авария произошла на МКАД.

В Минске на МКАД попал в аварию и сгорел автомобиль Citroën, погибли его водитель и трое пассажиров, сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, около 14:30 в воскресенье на 19-м километре внутреннего кольца МКАД столкнулись седельный тягач MAN, автомобили Mercedes, Honda и Citroën.

В результате удара Citroën загорелся. Водитель и трое пассажиров автомобиля получили травмы, от которых скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются.

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