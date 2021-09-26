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Российские пенсионеры устроили давку у мусорного контейнера с просроченной едой

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  • 26.09.2021, 19:49
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Российские пенсионеры устроили давку у мусорного контейнера с просроченной едой

Видеофакт.

В Новосибирске россияне устроили давку у мусорного контейнера с просроченной едой из супермаркета. Ролик на своей странице во «ВКонтакте» выложила Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», передает «Лента.ру».

Отмечается, что видео было снято на улице Зорге.

На кадрах видно, как пенсионеры и более молодые люди толкаются около забитого продуктами контейнера. В поисках пищи с истекшим сроком годности мужчины и женщины спорят и роются в мусоре. Кроме того, одна из пенсионерок для удобства принесла к магазину табуретку.

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