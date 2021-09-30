В Беларусь из России прибыли бронетранспортеры БТР-82А 3 30.09.2021, 11:22

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Вторая партия ожидается в ноябре.

В Беларусь прибыла первая партия бронетранспортеров БТР-82А. Бронетехника производства АО «Арзамасский машиностроительный завод» выгрузилась на железнодородной станции Озерище, пишет Министерство обороны в своем Telegram-канале.

Известно, что большая часть бронетранспортеров поступит на вооружение 120 отдельной механизированной бригады — именно эта часть обычно получает самую современную бронетехнику. Несколько БТР-82А передадут 72 ОУЦ и Военной академии Беларуси.

Сообщается, что перевооружение производится в плановом порядке — в белорусских мехбригадах гусеничная бронетехника постепенно сменяется колесной.

На БТР-82 установлены средства связи ОАО «Агат-Систем» и белорусские прицелы ОАО «Пеленг».

Помимо БТР-82А в Беларусь прибыли две бронированные ремонтно-эвакуационные машины на шасси БТР-80, также для оснащения мехбригад.

Вторая партия бронетранспортеров, как ожидается, прибудет в ноябре.

Контракт на поставку БТР-82А был заключен между Россией и Беларусью в августе 2020 года.

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