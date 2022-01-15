закрыть
15 января 2022, суббота, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бунт в Бобруйской колонии: заключенные требовали ухода Лукашенко

2
  • 15.01.2022, 8:57
  • 9,566
Бунт в Бобруйской колонии: заключенные требовали ухода Лукашенко

Из-за забора были слышны крики «Уходи!».

В августе 2020 года многие белорусы выходили на акции протеста против результатов выборов и насилия. В ночь на 13 августа оказалось, что протест есть не только на улицах страны — но и в Бобруйской ИК № 2. В интернете появлялись видео и аудио, на которых слышны крики «Уходи!» и шум из здания колонии. Подробностей тогда не было, через пару дней все затихло, и несколько лет казалось, что и последствий для заключенных не было. Но все оказалось совсем не так.

Первым материалом, из которого белорусская общественность узнала о том, что в бобруйской колонии происходит что-то необычное, был пост в телеграм-канале «Нашей Нивы» 13 августа 2020 года.

Теперь о том, что тогда там происходило, появилось куда больше информации — и о протесте заключенных, и о репрессиях, под которые они попали после. Разбирался, что происходило в Бобруйской колонии в августе 2020 года, блог «Отражение».

Как выглядел протест заключенных в августе 2020 года: «Больше тысячи человек по зоне точно вышло»

«Это не тюремный бунт. Это общественный протест, акт мирного гражданского неповиновения». С таких строк начинался манифест, который распространяли заключенные бобруйской колонии после выборов 2020 года.

Информация про выборы и уличные протесты 2020 года до заключенных в ИК № 2 Бобруйска доходила постепенно: в звонках, новостях в газетах и по ТВ, письмах. К 12 числу атмосфера накалилась настолько, что в ночь на 13 августа на одном из локальных участков колонии состоялся митинг — более 500 заключенных вышли во внутренний двор высказать свой протест.

— Бунт был выплеском волнения за свой срок, за родителей, которые девятого митинговали, и так далее. Больше это касалось тех, чьи родители состояли в сообществах, вроде «Матерей 328», — рассказывает про события той ночи Игорь (имя изменено по просьбе героя), бывший заключенный бобруйской исправительной колонии № 2. — Его поддержали и другие локальные участки — всего больше тысячи человек по зоне точно вышло.

Митинг продолжался всю ночь — люди стояли, выкрикивали лозунги. «Это было стихийно, никакого общего плана не было, произошел эффект толпы», — вспоминает Игорь.

На следующее утро заключенные обнаружили, что реакции на их действия не последовало, и уже на второй и третий день на других локальных участках колонии выходило все больше и больше людей.

Одним из участников протеста в ИК № 2 был Владислав Вакульчик — в апреле 2019 года мужчину осудили на 9 лет колонии по 328 статье УК (позже из-за снижения нижнего порога по статье срок уменьшили до 7 лет) за дикорастущую коноплю на его дачном участке. Его жена Ольга Вакульчик про волнения в колонии узнала из видео в телеграм-каналах — и сразу занервничала.

— Муж прислал письмо и рассказал, как осужденные начали узнавать подробности событий 9 августа, — понятно, что был мандраж и всех колбасило. И он говорит: «Я вижу эту накипающую агрессию в людях, и у меня родилась мысль, что мы тоже должны выразить солидарность с протестующими». Он составил манифест, с другими заключенными от руки написали листовки и распространили по всей зоне. В них не содержалось никаких призывов к насилию. Единственное, что себе позволяли заключенные, — вечером после отбоя не спали, а хлопали, кричали лозунги и так далее. Никто ничего не хватал, не ломал.

Тот самый манифест из письма Владислава жене. В этом же письме он писал: «Я видел, как в людях начинают закипать не самые мирные настроения, запахло битыми стеклами, арматурой и кровью — ну это я метафорически, в общем, агрессией. Ко мне пришло понимание, что надо <…> эту энергию направить в более мирное русло. Очень скоро «на коленке» были составлены общие тезисы, наталкивающие на определенный эмоциональный лад». Фото из архива собеседницы.

Со слов Игоря, который участвовал в происходившем, волнения в колонии длились четыре дня: с 13 по 16 августа. Все происходило спонтанно: Вакульчик не контролировал процесс после его начала, «агрессивные люди повергли его в бездействие». Но Владиславу принадлежала идея манифеста — и возможно именно из-за этого администрация колонии посчитала его лидером бунта. Хотя ни он, ни другие заключенные не возглавляли протест. Наоборот, говорит он, манифест был попыткой снизить уровень агрессии и перенаправить энергию людей, «которые шепотом обсуждали возможность взять в руки ножки стульев и железные кровати».

— На него не оборачивались, — рассказывает Игорь. — Только его приближенные дальше с ним советовались, что делать. Трое других заключенных, которые вели всех за собой, не спрашивали у него советы. Если к нему все же кто-то подходил, он почему-то говорил оставаться подальше от событий. Он очень сильно «загнался»: думал, что [в колонию] введут войска и всех «положат», а люди его не слушали и многие провоцировали «админов». Все заметили, что до самого конца его не было видно.

В администрации колонии, судя по всему, сначала растерялись и не знали, что со всем этим делать. Евгений Бубич, начальник ИК № 2, вспоминает Игорь, с самого начала говорил, что заключенных наказывать не будут. А когда приезжие представители департамента исполнения наказаний собирали людей и «пугали» их, начальник колонии говорил не бояться. Он же, рассказывает Ольга со слов своего мужа, не пустил в колонию военных.

— Военные уже стояли под забором и готовы были подавить «восстание», но Бубич с ними договорился, что заключенные успокаиваются, ничего не происходит и им за это ничего не будет, — рассказывает женщина.

А вот начальство из Минска оказалось не таким лояльным. Оно приехало оперативно — уже в первую ночь после начала волнений. Администрация колонии посчитала лидерами «бунта» Вакульчика с еще несколькими заключенными, и уже 14 августа изолировала их от остальных. Правда, вспоминает Игорь, это не помогло.

— Когда зачинщиков изолировали, это ничего не прекратило, — говорит он. — Локальные участки по очереди взрывались в этой эйфории вседозволенности, но энтузиазм ни во что серьезное не выливался. Хотя кто-то выставлял на «общее» сигареты, кто-то варил ведрами чай — и все пили. Это были попытки людей продлить время свободы. Особенно активными были обеспеченные зэки с большими сроками, кто хотел перемен.

Тогда, вспоминает собеседник, начальник колонии решил поступить по-другому: 16 августа «завезли в зону «предков» по «зеленой»». Здесь Игорь говорит о родителях осужденных по 328 статье УК — значительную часть приговоров по этой статье выносят молодым людям до 21 года. Эту информацию блогу «Отражение» подтвердил еще один бывший заключенный той колонии Андрей (имя собеседника изменено): по его словам, сотрудники департамента исполнения наказаний звонили родителям и «умоляли их приехать в Бобруйск и угомонить детей». Обещали, что с заключенными все будет хорошо. Родители приехали, пообщались с детьми — и договорились, что никого наказывать не будут. На этом ситуация успокоилась — если смотреть со стороны.

Исправительная колония № 2 в Бобруйске, в которой в августе 2020 происходили волнения.

А вот внутри колонии началось давление: администрация собирала показания и подписи, массово вызывали на допросы осужденных. На основе этих бумаг, со слов бывших заключенных, многих участников волнений после осудили по статьям 410 (действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы) и 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы) и добавили по несколько лет колонии.

Что сейчас с участниками волнений в Бобруйской ИК № 2: «Ему только один раз дали позвонить, в прошлом году в марте»

О серьезных последствиях волнений в колонии блогу «Отражение» рассказал еще один бывший заключенный той самой ИК Иван (имя героя изменено). Спустя полтора года после событий он узнал от своих знакомых, что практически все, с кем молодой человек общался в Бобруйске, получили 411-ю статью, плюс год-два к сроку и «уехали на крытые зоны». «Крытая зона» — так называемый закрытый режим для заключенного, при котором он находится не в колонии, а в тюрьме или помещении камерного типа (ПКТ).

Как раз в таком большую часть времени за прошедшие полтора года находился Владислав Вакульчик, рассказывает его жена. Сейчас он в колонии строгого режима в Горках — и почти все время его переводят из ШИЗО в ПКТ и наоборот.

— Ему только один раз дали позвонить, в прошлом году в марте. Один раз у нас получилось передать передачу: мы уловили момент, когда срок нахождения в ПКТ закончился и его перемещали на какое-то время в отряд. Ему позволяют по минимуму тратить деньги, закупаясь в «отоварке», на месяц разрешают 25 или 50 рублей, очень мало. В общем, прессуют.

Сейчас у мужчины появились проблемы со здоровьем — Ольга рассказывает, что он жалуется на мерцание в глазах. К местным врачам обращаться бессмысленно, пишет Владислав, «у них на все один ответ или одна таблетка», поэтому сейчас собеседница пишет письма в Минздрав, чтобы ее мужу все же разрешили полноценное обследование. Психологическое состояние у заключенного тоже не самое лучшее:

— Год в одиночестве, само собой, душит. А еще когда не дают общаться с родными, письма не пропускают… Мои доходят, по-моему, все, а вот его — с промежутками в 5−10 «номеров». Что он там пишет и почему их запрещают — непонятно, — делится женщина.

Суд по 411 статье над Владиславом прошел в конце мая 2021 года. Тогда Ольге сказали, что ему добавили еще полтора года, и на сегодняшний момент ее мужу осталось пять лет и три месяца колонии. Меньше не будет, уверена она — никакого УДО или «химии» супругу не дадут (после отбывания половины срока заключенные могут писать заявление, чтобы их перевели в учреждение открытого типа), а под амнистию ему попасть «не дали», писал Вакульчик в письме.

Похожая история произошла и с другими заключенными, которых обвинили в активном участии в волнениях 13−16 августа. Точно известно про троих человек, с которыми был знаком Игорь, — одному добавили два года и перевели на «закрытый» режим, еще двоим «накинули» по три года колонии. Про остальных информация косвенная: Ольге передавали, что почти всех, кто участвовал, «растасовали» (перевели в разные тюрьмы), добавили сроки.

Как переводили заключенных: «Бежали бегом, чтобы с зеками по пути не встретиться — мало ли, отбили бы его»

— Мне начальник колонии сам лично говорил в глаза: «Вы не переживайте, никаких последствий не будет», но оказалось все намного серьезнее, — рассказывает Ольга.

Вернемся к событиям августа 2020 года. По утверждениям собеседников можно предположить, что начальник колонии Бубич действительно пытался урегулировать конфликт — об этом говорили и Игорь, и Андрей, и Ольга. Но репрессии все же были — видимо, по решению вышестоящих органов.

Для большинства заключенных последствия августовского протеста закончились переводом в другие колонии, закрытым режимом и увеличением сроков. Неизвестно, лишают ли их связи с близкими и другими заключенными, как Владислава Вакульчика, ограничивают ли в передачах. Зато известно, каким именно образом Владислава переводили из ИК № 2. Эту историю «Отражению» рассказали и Андрей, и Игорь. По их словам, Вакульчика увозили экстренно 22 августа. Мужчину забрали во время обеда всего за сорок минут, рассказывает Игорь.

— Бежали бегом, чтобы с зеками по пути не встретиться — мало ли, отбили бы его. Он же сам придумал зеков вытягивать, если бы их решили забрать, и об этом в программе митинга указал, — говорит собеседник.

Оба бывших заключенных говорят, что Владислава забрали в медчасть, где предположительно вкололи галоперидол (сильный успокоительный препарат) — об этом он сам, по словам собеседников, прокричал другим заключенным. И пока все были в столовой, мужчину в практически бессознательном состоянии «загрузили» в автозак, а после увезли в Новополоцк. Перевод был действительно внезапный и без вещей — об этом говорит жена Ольга. 1 сентября 2020 года она приехала на свидание к мужу, но Владислава в колонии уже не было — начальник сказал тогда, что его просто повезут на медобследование, потому что он себя неадекватно ведет. Часть вещей Ольга забирала в Бобруйске со склада, а часть, как сказали, отправили на новое место в колонии — но заключенный их так и не получил.

В Новополоцке мужчина находился практически год — и почти все это время Вакульчик, которого обещали не трогать, провел в ПКТ. Это же продолжилось в Горках. Перед Новым годом он отсидел в ШИЗО 10 суток, выпустили мужчину только 31 декабря. И несмотря на все обещания про отсутствие последствий прогнозы на будущее у Ольги не радужные:

— Мы уже боимся, что ему готовят очередную 411 статью, и будут добавлять и добавлять, пока он… Не знаю, чего от него хотят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников