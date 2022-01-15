Ученые нашли водяной пар в атмосфере планеты совсем рядом с Землей 15.01.2022, 12:16

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Там может быть жизнь?

Международная группа астрономов во главе с Джонатаном Бранде из Канзасского университета обнаружила водяной пар в атмосфере экзопланеты TOI-674 b, сообщает nv.ua.

Эта планета чуть больше Нептуна и вращается вокруг красного карлика на расстоянии около 150 световых лет от Земли, что, по меркам Вселенной — совсем рядом, рассказали астрономы.

Поиски воды в атмосферах далеких планет важны по целому ряду причин. Понимание того, какой газ присутствует в атмосфере планеты, помогает ученым выяснить детали образования самой планеты: где именно она сформировалась в собственной солнечной системе.

Наличие воды на «Супер-Нептуне» говорит о том, что изначально он сформировался дальше от родительской звезды и каким-то образом приблизился к ней со временем.

До сих пор только у трех других экзопланет размером с Нептун были обнаружены аспекты их атмосфер, хотя появление таких аппаратов, как телескоп имени Джеймса Уэбба, обещает «золотой век» в изучении атмосфер экзопланет.

Исследователи уже собираются направить другие инструменты, такие как космический телескоп Хаббла, на эту планету, чтобы исследовать ее секреты. Следующим шагом будет сбор дополнительных данных о точном количестве воды в атмосфере TOI 674b, а также о других характеристиках, таких как ее металличность.

При массе около половины массы нашего Солнца красный карлик М-класса, вокруг которого она вращается, не особенно яркий, а это означает, что света достаточно, чтобы увидеть TOI 674b, но при этом планета не так сильно теряется в ярком свете. Более того, эта планетная система находится на расстоянии всего 150 световых лет.

Эта тройная близость к родительской звезде, близость к нам и мягкий поток излучения означает, что спектрографам нынешнего поколения будет намного легче анализировать свет, мерцающий сквозь ее облака.

С помощью наземного телескопа обсерватории Гемини в Чили астрономы изучили планету на расстоянии примерно 340 световых лет от Земли.

Для этого исследования доцент Майкл Лайн из Школы исследования Земли и космоса Университета штата Аризона и его команда сосредоточились на планете WASP-77Ab, экзопланете, которая называется «горячим Юпитером», потому что она похожа на Юпитер нашей солнечной системы, но с температурой выше 1000 градусов по Цельсию.

Используя телескоп Gemini South и инструмент под названием Immersion GRating INfrared Spectrometer (IGRINS), команда наблюдала тепловое свечение экзопланеты, когда она вращалась вокруг своей звезды-хозяина. С помощью этого прибора они собрали информацию о наличии и относительном количестве различных газов в ее атмосфере.

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