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Таракан бредил о том, как он с Путиным за час разработал операцию по Казахстану

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  • 15.01.2022, 15:29
  • 15,600
Таракан бредил о том, как он с Путиным за час разработал операцию по Казахстану

В Кремле слова неадеквата не прокомментировали.

Лукашенко заявил, что операция ОДКБ в Казахстане была разработана им и Путиным.

— Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя людьми — мной и Путиным — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел мой и Путина, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан, — сказал Лукашенко, встречаясь с вернувшимися из Казахстана интервентами.

В Кремле слова неадеквата никак не прокомментировали.

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