Как студентка спасла мужчину, провалившегося под лед на Немиге 3 18.01.2022, 13:03

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Елена Ялошевская

Мужчина оказался в ледяной воде, пытаясь добраться до острова Слез.

Студентка 2-го курса Белорусской государственной академии музыки Елена Ялошевская рассказала МЧС, как спасала иностранца, который 17 января провалился под лед на Немиге.

Мужчина оказался в ледяной воде, пытаясь добраться до острова Слез.

— Я шла по берегу и просто смотрела в сторону Свислочи. В какой-то момент я заметила сумбурные движения человека в воде. Он был относительно недалеко от Острова слез. Скорее всего он пытался сократить путь через лед, но провалился, — рассказала Елена.

Рядом с ней на берегу стояли подростки. Однако они не решались выйти на тонкий лед. Девушка подбежала ближе к месту происшествия. Там стоял прохожий Сергей Деренько, который звонил в МЧС.

— Я сняла куртку и стала искать поблизости палку, чтобы ему было за что ухватиться. Позже поняла, что не стоит терять время, ведь ему нужно срочно помочь. Я легла на живот и поползла по льду. Когда я подползла к нему и стала тянуть, лед возле него стал ломаться. А у меня не было хорошей точки опоры, чтобы крепко ухватиться и вытянуть его, я ведь легче его. Как только я делала попытку поднять его на лед, он крошился под ним и мужчина снова проваливался в воду. Как раз в это время ко мне подошел тот мужчина, который звонил в МЧС, за это время он нашел палку и крикнул мне держаться за нее. Мы соединились цепочкой и вдвоем стали тянуть друг друга по льду и смогли вытянуть пострадавшего, — поделилась студентка.

Прибывшие на место медики забрали пострадавшего. Выяснилось, что он иностранец. Ему 52 года. Сейчас мужчина находится в больнице с диагнозом «переохлаждение».

Появилось видео того, как девушка спасала мужчину, провалившегося под лёд в Минске. pic.twitter.com/8EoQYOCp1M — Anatol Minsk ❌❌✊ (@n_ma_pag) January 17, 2022

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