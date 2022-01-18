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ЕСПЧ присудил 12,4 тысячи евро российскому активисту, который плюнул в портрет Путина

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  • 18.01.2022, 16:12
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ЕСПЧ присудил 12,4 тысячи евро российскому активисту, который плюнул в портрет Путина

В 2012 году суд арестовал его на 15 суток.

Европейский суд по правам человека присудил 29-летнему активисту чувашского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Дмитрию Каруеву 10 тысяч евро компенсации за нарушение его права на свободу выражения мнения и еще 2,4 тысячи евро за судебные издержки, сообщает currenttime.tv.

Решение ЕСПЧ касается ареста активиста в 2012 году за "мелкое хулиганство". Шестого мая того года – накануне инаугурации Владимира Путина на третий срок – Каруев и его соратник по партии организовали возложение портрета Путина с датами – 1952-2012 годы. К изображению активисты положили две гвоздики и рюмку водки с хлебом, после чего Каруев плюнул в портрет.

Наблюдавшие за акцией полицейские задержали активиста, суд арестовал его на 15 суток по статье 20.1 КоАП. На суде Каруев признался, что плюнул в портрет президента. По его словам, так он хотел выразить протест против действий и политики Путина на посту президента и председателя правительства России.

Суд признал Каруева виновным, посчитав, что его действия "демонстрировали вопиющее неуважение к обществу". По мнению суда, раз президент был избран народом, неуважение к нему означает неуважение к обществу.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве на свободу выражения мнения.

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