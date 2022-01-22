Зеленский ввел санкции против российских судей, чиновников и компаний 22.01.2022, 9:45

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В список попали Юрий Чайка и Артемий Лебедев.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел против российских судей, чиновников и компаний санкции сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте президента.

Под санкции попали 52 человека, среди них российские судьи, крымские чиновники, а также полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе, бывший генпрокурор России Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев. Ограничения предусматривают блокирование активов и остановку финансовых операций, выводящих капитал за пределы Украины.

Список юридических лиц включает в себя 24 компании, у которых помимо блокировки активов и ограничения торговых операций будет отозвана лицензия на территории Украины. Речь, в частности, идет о «Ленморниипроекте», «Ленпромтранспроекте», «Согазе», «Сириус Проекте» несколько австрийских компаниях.

В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Лебедеву въезд на территорию страны «в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности». Предполагалось, что запрeт связан с тем, что Лебедев посещал Крым и Донбасс.

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