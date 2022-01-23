Сигнал для Путина Юрий Бутусов

23.01.2022, 20:19

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Воздушный мост НАТО — это огромное стратегическое достижение Украины.

Новая партия оружия из США передана Украине: ракеты Javelin и гранатометы BDM/SMAW-2 для ближнего боя в городе

Министерство обороны США распространило информацию о поставках новых боеприпасов в Украину, который судя по маркировке авиационного и ракетного командования армии США поступило из запасов арсенала Рэдстоун.

Американцы сфотографировали и выложили предмет поставки - высокоточные противотанковые ракеты Javelin.

А также, судя по маркировке, впервые поставлены гранатометы BDM - это одноразовая пусковая установка с ракетой с вакуумной боевой частью, по принципу действия аналогичная советскому огнемету Шмель. Буквально переводится как Bunker defeat munition - то есть оружие против пехоты в укреплениях и зданиях. В США этот одноразовый гранатомет также маркируется как SMAW-D, а вакуумная граната под индексом М-141 входит в боекомплект 83 мм многоразового гранатомета SMAW. SMAW широко известен и поставляется в армию США в больших объемах.

Одноразовый BDM/SMAW - это оружие для ближнего боя в условиях города. Гранатометы SMAW также и как Шмель - это расходное средство для городских боев на дистанции до 300 метров для поражения пехоты противника в укрытиях - детонирует аэрозоль, который затекает в любую щель и выжигает там все живое. Также вакуумная граната может поражать легкую бронетехнику типа БМП-2 и различных БТРов.

Таким образом, США, Великобритания, Эстония, Литва и Латвия уже передали или собираются передать в ближайшее время целый комплект вооружений для вооружения хорошо подготовленной пехоты для боя в плотной городской застройке.

Для поражения танков и любых других маневрирующих боевых машин на дальности до 2500 метров - ПТРК Javelin.

Для поражения вертолетов и низколетящих штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков - ПЗРК Stinger.

Для поражения танков на дистанции до 800 метров из закрытых помещений в городе - одноразовый РПГ NLAW;

Для поражения пехоты в укрытиях в городских боях - одноразовый РПГ BDM/SMAW-D.

Таким образом, судя по комплекту вооружений, НАТО представляет доктрину ВСУ в вероятной полномасштабной войне с Россией как ведение боевых действий автономными группами пехоты в крупных городах, где преимущество ВС РФ в боевой технике и авиации можно компенсировать за счет применения переносных высокоточных систем вооружения.

Следует обратить внимание, что НАТО поставляет вооружения исходя под предполагаемую доктрину боевых действий, на реальный ход боевых действий будет оказывать большое влияние артиллерия, танки, ЗРК, наличие беспилотников, средств связи, данные космической разведки, система логистики. Но, безусловно, война будет проходить за контроль крупных населенных пунктов, а в контактных боях в городе у российской пехоты и танков не будет подавляющего превосходства.

Очень впечатляет, что натовцы поставляют оружие день за днем и сами публикуют номенклатуру.

НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал - мы построили воздушный мост военных поставок Украине, и в случае начала боевых действий мы резко увеличим поставки вооружений по этому воздушному мосту.

То есть даже в случае ударов России по украинским оборонным предприятиям и по арсеналам, боеприпасы в Украине не закончатся, и НАТО будет продолжать поставки в ходе боевых действий. А это важнейшее изменение стратегической обстановки, новый фактор оборонного планирования Украины.

Очевидно, что воздушный мост будет продолжать работу, и поставки вооружений будут продолжены как минимум до того момента, пока Путин не начнет отвод войск от границ с Украиной.

Воздушный мост НАТО - это огромное стратегическое достижение Украины.

Огромные слова благодарности правительствам и налогоплательщикам США, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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