Китайский аппарат передал на Землю новые снимки Марса 3.01.2022, 21:22

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На снимках можно увидеть полярные шапки планеты.

Китайское национальное космическое агентство (CNSA) опубликовало снимки Марса, которые сделала станция «Тяньвэнь-1». Как сообщает zn.ua со ссылкой на сайт управления, на изображениях можно увидеть орбитальный зонд, ледяную шапку на северном полюсе Красной планеты и ее равнины.

Снимок, на котором можно увидеть орбитальный аппарат, был сделан камерой, которую он сам и выпустил.

Ученые отмечают, что ровер «Джуронг», который был отправлен на Марс в рамках миссии «Тяньвэнь-1» уже работает на поверхности планеты 224 дня, что гораздо больше, чем три месяца, на которые была рассчитана его миссия. За это время он преодолел расстояние более 1400 метров.

Аппараты миссии собрали и передали более 540 гигабайт данных, им все еще хватает энергии и они остаются в хорошем состоянии.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, расположенного в китайской провинции Хайнань на юге страны. 10 февраля он достиг эллиптической орбиты, а 24 февраля уже вышел на опорную орбиту Марса.