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В Дрибинском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки

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  • 5.01.2022, 21:34
  • 2,656
В Дрибинском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки

Пострадали три человека, в том числе ребенок.

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 5 января в Дрибинском районе, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался по автодороге Кледневичи — Старое Прибужье. На 13-м километре он не учел погодные условия, не справился управлением на закруглении дороги и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль MG.

В результате ДТП водитель VW, а также его пассажиры — 49-летняя женщина и 2-летний ребенок — получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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