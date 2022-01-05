В Дрибинском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки 1 5.01.2022, 21:34

2,656

Пострадали три человека, в том числе ребенок.

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 5 января в Дрибинском районе, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался по автодороге Кледневичи — Старое Прибужье. На 13-м километре он не учел погодные условия, не справился управлением на закруглении дороги и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль MG.

В результате ДТП водитель VW, а также его пассажиры — 49-летняя женщина и 2-летний ребенок — получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».