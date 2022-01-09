Белорусская биатлонистка стала третьей в гонке преследования 2 9.01.2022, 18:23

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Любимица белорусских болельщиков Анна Сола не вышла на старт.

На Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе прошла гонка преследования среди женщин. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая после серии четвертых мест попала в тройку призеров.

После отличного выступления в спринте двумя днями ранее можно было вновь ожидать от белорусок хороших результатов. Но Анна Сола сегодня из-за недомогания не вышла на старт, пишет zerkalo.io.

Динара Алимбекова промахнулась последним выстрелом на первой лежке и ушла со стрельбища восьмой. А вот Ирина Лещенко закрыла все мишени и расположилась на шестом месте, хотя в спринте была только 16-й.

Ко второй стрельбе Алимбекова обошла Лещенко. Вторую лежку обе белоруски отработали без ошибок. Динара покидала огневой рубеж четвертой в 47 секундах позади лидера, а Ирина — шестой в 52 секундах.

На первой стойке Алимбекова вновь была точна и переместилась на третье место. Лещенко же промахнулась один раз и осталась шестой. Все решила заключительная стрельба. Динара не закрыла одну мишень и покидала стадион третьей. На сей раз белоруска удержала «бронзовую» позицию — это ее первое попадание на пьедестал в личной гонке в нынешнем розыгрыше Кубка мира.

Что касается Лещенко, то она откатилась на 18-ю позицию (0+0+1+3).

Алина Пильчук финишировала 40-й (1+0+1+0), а Елена Кручинкина — 49-й (4+0+0+3).

Победила норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, второй была шведка Ханна Оберг.

На следующей неделе в немецком Рупольдинге пройдет шестой этап Кубка мира. В программе: спринт, эстафеты и гонки преследования.

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