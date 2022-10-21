Шантаж обернулся для Кремля провалом 3 21.10.2022, 17:27

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России придется оставаться «за бортом» мирового энергетического рынка.

Мечтам диктатора РФ Владимира Путина о том, что Европа зимой замерзнет и пойдет с ним на сделку, сбыться не удалось. На европейском рынке образовался переизбыток голубого топлива, что, в свою очередь, привело к снижению стоимости до $1100 долларов за тысячу кубометров.

Ситуацию прокомментировал в Telegram российский блогер, обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Он прогнозирует, что власти ЕС будут удерживать цены на голубое топливо на нынешнем уровне. Дело в том, что еще большее снижение стоимости приведет к усилению потребления и к рискам повторения нового дефицита. ЕС это не нужно.

Еврокомиссия уже обнародовала рекомендацию странам-членам удерживать потребление в пределах минус 15% от объемов прошлого года.

«Газа теперь в Европе не просто много, а очень много», - отметил эксперт.

Он уточнил, что в Европе около 70 танкеров со сжиженным газом застряли, ожидая разгрузки. Половина из них - у берегов Испании.

В целом, можно констатировать, что газовая война Кремлем проиграна с треском. ЕС не только не замерзнет зимой, а, судя по всему, успешно избавится от монополитса в лице России.

«Дефицита газа даже при «выключенной» РФ в мире нет. Есть очень серьезная проблема с неравномерностью его поставок… Россия, вместо того, чтобы включиться в... борьбу за свои интересы, умудрилась в самый пиковый момент вылететь со своими газовыми и военными авантюрами из числа субъектов процесса… Нужно было так подгадать момент включения всех своих фобий и психозов, чтобы попасть на период, когда будет определяться будущее газового рынка на несколько десятилетий вперед», - отметил Мюрид.

Он констатировал, что России придется оставаться «за бортом» мирового энергетического рынка благодаря «великому геополитику» Путину.

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