Украинские депутаты призывают признать Беларусь оккупированной территорией

Украинские депутаты призывают признать Беларусь оккупированной территорией4
- 22.10.2022, 16:21
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В Верховную Раду внесено соответствующее предложение.
Украинский народный депутат Алексей Гончаренко вместе с другими коллегами внес в Верховную Раду предложение признать Беларусь территорией, которую оккупировала Россия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В проекте заявления нардепы указывают, что белорусы страдают от двойной оккупации — со стороны России и режима Александра Лукашенко.
В проекте документа также есть призыв к международному сообществу о признании территории Беларуси временно оккупированной Россией. Нардепы просят лишить правительство Лукашенко международной правосубъектности и прекратить участие Беларуси в международных организациях, включая ООН и МВФ.
Украинские депутаты призывают синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории, а также устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования страны в качестве оффшорной зоны.