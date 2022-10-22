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Украинские депутаты призывают признать Беларусь оккупированной территорией

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  • 22.10.2022, 16:21
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Украинские депутаты призывают признать Беларусь оккупированной территорией

В Верховную Раду внесено соответствующее предложение.

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко вместе с другими коллегами внес в Верховную Раду предложение признать Беларусь территорией, которую оккупировала Россия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В проекте заявления нардепы указывают, что белорусы страдают от двойной оккупации — со стороны России и режима Александра Лукашенко.

В проекте документа также есть призыв к международному сообществу о признании территории Беларуси временно оккупированной Россией. Нардепы просят лишить правительство Лукашенко международной правосубъектности и прекратить участие Беларуси в международных организациях, включая ООН и МВФ.

Украинские депутаты призывают синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории, а также устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования страны в качестве оффшорной зоны.

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