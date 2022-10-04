Житель Полоцка поверил, что банк просто так раздает деньги 4.10.2022, 9:06

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И лишился более 15 тысяч рублей.

Житель Полоцка поверил, что банк просто так раздает деньги, и лишился крупной суммы. В соцсетях 46-летний мужчина наткнулся на рекламный баннер с «розыгрышем от банка». Он перешел по ссылке, ответил на несложные вопросы и стал «победителем». Правда, чтобы получить «приз», пришлось ввести свои паспортные данные, пишет телеграм-канал «Баста!».

Таким нехитрым путем мошенники завладели банковскими данными мужчинами и сняли у него со счета 15 тысяч белорусских рублей.

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