Житель Полоцка поверил, что банк просто так раздает деньги
- 4.10.2022, 9:06
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И лишился более 15 тысяч рублей.
Житель Полоцка поверил, что банк просто так раздает деньги, и лишился крупной суммы. В соцсетях 46-летний мужчина наткнулся на рекламный баннер с «розыгрышем от банка». Он перешел по ссылке, ответил на несложные вопросы и стал «победителем». Правда, чтобы получить «приз», пришлось ввести свои паспортные данные, пишет телеграм-канал «Баста!».
Таким нехитрым путем мошенники завладели банковскими данными мужчинами и сняли у него со счета 15 тысяч белорусских рублей.