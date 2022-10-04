Олег Жданов: Мобилизация россиянам не поможет 4 4.10.2022, 21:37

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Даже в Генштабе РФ звучат тезисы о поражении в войне против Украины.

Потеря россиянами плацдарма на правом берегу реки Днепр – это главная задача украинской армии на сегодня, во время продолжающейся контрнаступательной операции.

Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.

По его словам, россияне понимают, что ВСУ стремится ликвидировать плацдарм на правом берегу и освободить Херсон.

«Потеря этого плацдарма фактически снимает с повестки дня вопрос дальнейшего наступления российских войск на Николаев и Одессу и захват Молдовы, отрезав Украину от Черного моря. Это то, о чем мечтал Путин», — добавил эксперт.

Он добавил, что даже в Генштабе РФ звучат тезисы о поражении в войне против Украины.

Мобилизация, которую накануне объявил глава Кремля Путин, тоже ситуацию не спасет.

«Мобилизация может сыграть роль минимум за полгода. И то, при условии, если они ее закончат, соберут этих мобилизованных, сформируют из них воинские части и подразделения, проведут полный цикл обучения вплоть до боевого согласования. Правда слабым звеном в этой цепочке может стать вооружением и техникой, на которую они их посадят. Это будет устаревшая советская техника, снятая с долгосрочного хранения. Но на сегодняшний день, можно констатировать, что стратегически эта война уже проиграна», — сказал Жданов.

Относительно помощи со стороны США, Жданов считает, что у Штатов свой сценарий этой войны, «и они не очень спешат».

«Судя по тому, как они оттягивали тот же лендлиз, как очень медленно поставляли нам вооружение, и только сейчас начали поступать более или менее подходящие партии к нашим запросам. Думаю, что, вероятно, где-то там в глубинах Белого дома, считают, что еще не время предоставлять нам те же ракеты ATACMS.Поэтому периодически всплывают разговоры и дебаты относительно предоставления или непредоставления.Все равно американцы их нам предоставят.Но чуть позже. Не будут же на каждом перекрестке стоять глашатаи и кричать, что сегодня три танка предоставили, а завтра дадут еще четыре», — добавил Жданов.

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