В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы3
- 22.11.2022, 20:04
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Видеофакт.
Во вторник, 22 ноября, в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы. Местные сообщают, что может работать противовоздушная оборона.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что взрывы прогремели в разных районах города, а именно возле Балки Германа, над Остряками. Местные жители сообщают о работе средств ПВО на мысе Фиолент и в районе Балаклавы.
«Прямо сейчас, Балаклава, 3 взрыва. Стекло чуть не выбило дома», - говорится в сообщении.
Взрывы продолжают раздаваться, о чем сообщают жители Севастополя.
Оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работают очередные силы ПВО.
«Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты. Все силы и службы находятся в боевой готовности», - заявил гауляйтер.