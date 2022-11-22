В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы 3 22.11.2022, 20:04

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Во вторник, 22 ноября, в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы. Местные сообщают, что может работать противовоздушная оборона.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывы прогремели в разных районах города, а именно возле Балки Германа, над Остряками. Местные жители сообщают о работе средств ПВО на мысе Фиолент и в районе Балаклавы.

«Прямо сейчас, Балаклава, 3 взрыва. Стекло чуть не выбило дома», - говорится в сообщении.

Взрывы продолжают раздаваться, о чем сообщают жители Севастополя.

Оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работают очередные силы ПВО.

«Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты. Все силы и службы находятся в боевой готовности», - заявил гауляйтер.

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