Битва дронов: украинский беспилотник уничтожил квадрокоптер с меткой «Z»
- 25.11.2022, 10:04
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5:0 в пользу Украины.
Воооруженные силы Украины опубликовали видео эпичной битвы дронов — украинского и российского. Кто победил?
На опубликованных кадрах видно летящий квадракоптер с традиционной для российских войск маркировкой «Z».
В какой-то момент он внезапно и быстро поднимается вверх, к дрону, снимающему происходящее, и после удара также стремительно падает.
ВСУ в этом бою записали победу на свой счет.
битва дронів— Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) November 24, 2022
5:0 на нашу користь💪🇺🇦 pic.twitter.com/egbYOUfF0P
Кстати, это не первая битва дронов РФ и Украины. Ранее в Сеть выкладывали еще несколько роликов.
Например, 20 ноября было почти как в голливудском боевике, со взрывом:
Чергова битва дронів#ЄвропейськаСолідарність pic.twitter.com/tPWn0IXaY2— ЄС - Луганщина (@es_luhanshchyny) October 20, 2022
А 14 ноября, как пишут СМИ, российски дрон пытался протаранить в воздухе украинский беспилотник. Но последний выдержал атаку.
Битва дронів 3.0 pic.twitter.com/IFzDEnYApt— Сергей Нещадим (@nevedimka123) November 14, 2022