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Битва дронов: украинский беспилотник уничтожил квадрокоптер с меткой «Z»

  • 25.11.2022, 10:04
  • 2,218
Битва дронов: украинский беспилотник уничтожил квадрокоптер с меткой «Z»

5:0 в пользу Украины.

Воооруженные силы Украины опубликовали видео эпичной битвы дронов — украинского и российского. Кто победил?

На опубликованных кадрах видно летящий квадракоптер с традиционной для российских войск маркировкой «Z».

В какой-то момент он внезапно и быстро поднимается вверх, к дрону, снимающему происходящее, и после удара также стремительно падает.

ВСУ в этом бою записали победу на свой счет.

Кстати, это не первая битва дронов РФ и Украины. Ранее в Сеть выкладывали еще несколько роликов.

Например, 20 ноября было почти как в голливудском боевике, со взрывом:

А 14 ноября, как пишут СМИ, российски дрон пытался протаранить в воздухе украинский беспилотник. Но последний выдержал атаку.

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