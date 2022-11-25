Битва дронов: украинский беспилотник уничтожил квадрокоптер с меткой «Z» 25.11.2022, 10:04

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5:0 в пользу Украины.

Воооруженные силы Украины опубликовали видео эпичной битвы дронов — украинского и российского. Кто победил?

На опубликованных кадрах видно летящий квадракоптер с традиционной для российских войск маркировкой «Z».

В какой-то момент он внезапно и быстро поднимается вверх, к дрону, снимающему происходящее, и после удара также стремительно падает.

ВСУ в этом бою записали победу на свой счет.

битва дронів

5:0 на нашу користь💪🇺🇦 pic.twitter.com/egbYOUfF0P — Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) November 24, 2022

Кстати, это не первая битва дронов РФ и Украины. Ранее в Сеть выкладывали еще несколько роликов.

Например, 20 ноября было почти как в голливудском боевике, со взрывом:

А 14 ноября, как пишут СМИ, российски дрон пытался протаранить в воздухе украинский беспилотник. Но последний выдержал атаку.

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