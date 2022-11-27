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Армия РФ потерпела поражение возле пяти населенных пунктов на Донбассе

  • 27.11.2022, 9:06
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Армия РФ потерпела поражение возле пяти населенных пунктов на Донбассе

ВСУ разгромили оккупантов во время попыток наступать на украинские позиции.

Силы обороны Украины накануне отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка на Луганщине, а также Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине. Враг не только потерпел поражение в этих попытках наступлений, но и новые потери.

Вместе с тем на 277-е сутки войны армия РФ продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 27 ноября.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли два ракетных удара по гражданским объектам Днепра, а также совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам, в частности города Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей России, подразделения ВС РФ выполняют задачи по прикрытию участка российско-украинской границы и ведению демонстрационных и провокационных действий.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки и Амбарно Харьковской области.

На Купянском направлении российская армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, а на Лиманском – ведет оборону. Она обстреляла из танков и артиллерии районы н. п. Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное на Харьковщине; Невское Луганской области; Ямполевка и Торское на Донетчине. Возле Стельмаховки российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивается на ведении наступательных действий. Нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Андреевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обороняются. Они произвели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времевка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях ВС РФ задействовали минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения Республиканца, Приднепровского, Антоновки Херсонской области и самого Херсона.

Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы врага в районах Мелитополя, Пологов и Михайловки Запорожской области. Потери оккупантов составляют более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц техники разных типов и два склада боеприпасов.

По имеющейся информации, в РФ и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск – с 10 декабря.

Накануне украинские ракетчики и артиллеристы поразили еще два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один важный объект российской армии.

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