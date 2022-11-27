Британская разведка рассказала о стратегическом провале войск РФ у Павловки 2 27.11.2022, 14:06

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Командование зря «положило» элитные подразделения в бессмысленных штурмах.

Район близ городов Павловка и Угледар в Донецкой области стал ареной интенсивных боевых действий за последние две недели, хотя из рук в руки перешло мало территории.

Как отмечают аналитики министерства обороны Великобритании, и Россия и Украина сосредоточили в этом секторе значительные силы. Причем российская морская пехота понесла большие потери.

«Эта территория остается местом ожесточенных боев, вероятно, потому, что Россия считает, что прорыв здесь потенциально может стать отправной точкой для будущего большого наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области», - считают в британской разведке.

Однако, по словам экспертов, Россия вряд ли сможет сконцентрировать достаточно качественные силы для достижения оперативного прорыва.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/wQFhk7Fvrq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZWsADrjj3l — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

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