Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, который 30 часов ехал на фронт 1 30.11.2022, 15:18

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«Мобика» отправили назад в российскую глубинку.

В Луганской области ВСУ ликвидировали 26-летнего российского оккупанта (родом из района Урала) Евгения Сафина. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе.

«На Урал привезли погибшего мобилизованного. Мама и жена показали, как его провожали на спецоперацию». Заголовок к некрологу конечно впечатляет. Но нас больше порадовали бы фотографии, как мама и жена встречали его грузом-200 с «спецоперации», – написал он.

Также сообщается, что Сафин погиб «при выполнении боевого задания» еще 13 ноября.

Оккупант был родом из очередной русской глубинки – города Полевский (Свердловская область РФ). И именно там он мобилизован. Соответственно, чтобы попасть в Украину и быстро быть ликвидированным бойцами ВСУ, ему пришлось провести чуть более 30 часов в пути.

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