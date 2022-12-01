Полковник СБУ: Путин может не дожить до марта 6 1.12.2022, 15:43

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В России уже началась борьба за власть.

В России уже ведется борьба за власть между определенными группами, что может привести к падению путинского режима уже к марту 2023 года.

Об этом в эфире «Апостроф TV» сообщил полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула.

По его словам, Путин намерен провести очередную волну мобилизации после нового года, чтобы в начале весны пойти с новыми силами в атаку на Украину. Но есть вопрос, доживет ли сам российский президент до начала весны.

«В России на болотах уже началась борьба за власть. Там появляются новые персонажи, которые хотят быть преемниками, это может быть тот же Пригожин, определенные действия в этом направлении предпринимают Патрушев, Нарышкин, Бортников и Лавров. Уже есть определенные группы, которые идут в направлении транзита власти к другому человеку в России. Есть определенные действия, направленные на размытие власти Пригожина, пытаются создавать другие военные кампании, чтобы у Пригожина не было монополии. В Кремле опасаются такого развития ситуации, и это то, что угрожает власти Путина уже сегодня», – сказал Притула.

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