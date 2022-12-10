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Аргентина обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022

  • 10.12.2022, 1:02
Аргентина обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Аргентинцы победили в серии пенальти.

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось вничью — 2:2. Счет в игре на 35-й минуте открыл защитник бразильцев Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Во втором тайме Месси забил с пенальти и удвоил преимущество Бразилии.

На 83-й минуте нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст отыграл один мяч, а на 90+11-й минуте Вегхорст оформил дубль после хитрого розыгрыша штрафного.

В дополнительное время команды не забили голов. В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее — 4:3.

В полуфинале ЧМ-2022 в Катаре команда Аргентины сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.

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