Аргентина обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022
- 10.12.2022, 1:02
Аргентинцы победили в серии пенальти.
Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось вничью — 2:2. Счет в игре на 35-й минуте открыл защитник бразильцев Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Во втором тайме Месси забил с пенальти и удвоил преимущество Бразилии.
На 83-й минуте нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст отыграл один мяч, а на 90+11-й минуте Вегхорст оформил дубль после хитрого розыгрыша штрафного.
В дополнительное время команды не забили голов. В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее — 4:3.
В полуфинале ЧМ-2022 в Катаре команда Аргентины сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.