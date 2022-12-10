Бойцы ВСУ ликвидировали российского пилота-аса «Бороду» 1 10.12.2022, 13:30

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Майор армии РФ считался летчиком «высокого класса».

Бойцы ВСУ уничтожили штурмана вертолета оккупантов Ка-52 майора армии РФ Алексей Боровикова (позывной «Борода»).

Уроженец поселка Звезда Свердловской области квалифицировался как высококлассный летчик, ранее убивал в Сирии, имел не мало наград, в том числе 3 ордена Мужества, сообщил в Facebook OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

Уничтоженный оккупант окончил Челябинское высшее военное авиационное краснознамённое училище штурманов в 2011году.

У него осталась вдова - Наталья Боровикова, а также двое детей - Владислав (13.10.2014г/р) и Милана (01.03.2019г/р), добавил Комахидзе.

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