Лукашенко: Что-то не заметил наших футболистов на ЧМ 17 15.12.2022, 17:39

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Белорусским чиновникам пора учиться у КНДР.

Лукашенко на встрече с министром спорта Сергеем Ковальчуком сказал, что «не заметил белорусских футболистов» на ЧМ по футболу.

«Идет чемпионат мира по футболу. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет наших. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, — мне просто страшно становится», — сказал Лукашенко.

Впрочем, белорусским чиновникам стоит поучиться у своих коллег из КНДР, чтобы в следующий раз не расстраивать диктатора.

В 2010 году в Северной Корее один из телеканалов рассказал об успехах сборной на ЧМ по футболу.

В репортаже говорилось, что Северная Корея выиграла в группе все три матча и сразу вышла в финал, где сыграет с Португалией. В группе корейцы разгромили Японию со счетом 7:0, США — со счетом 4:0 и выиграли у Китая со счетом 2:0. В репортаже показаны лучшие моменты матчей, ликующие корейские болельщики, присутствующие в Бразилии, а также диктатор КНДР Ким Чен Ын, находящийся на одном из бразильский стадионов.

На самом деле, КНДР не преодолела квалификацию.

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