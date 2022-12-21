Расследование: лес из Беларуси и РФ продают в ЕС в обход санкций 3 21.12.2022, 11:33

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Санкции обходят через Казахстан.

Россия и Беларусь продают древесину в страны Евросоюза, обходя санкции. При этом утверждается, что продукция — из Казахстана и Кыргызстана. Об этом говорится в расследовании Белорусского расследовательского центра, литовского издания Siena и организации журналистов-расследователей OCCRP.

Беларусь и Россия были основными поставщиками лесной продукции для Евросоюза. ЕС планировал сократить доходы режимов Путина и Лукашенко на миллиарды евро, введя санкции на покупку лесоматериалов у них. Но после запрета на импорт в страны ЕС резко выросли поставки из Центральной Азии.

В Казахстане и Кыргызстане почти нет леса, обе страны древесину производят в незначительных объемах. Но по документам импорт дерева в Евросоюз из этих двух стран вырос в 66,6 раза за последние полгода по сравнению со всем предыдущим годом. Большая часть ввозится через Латвию, Литву, Польшу, Германию и Данию.

Заместитель литовского Таможенного департамента Вигантас Пойгозинас рассказал журналистам, что маркировка продукции центральноазиатского леса сначала была российской или белорусской. Затем товары стали маскировать иначе.

«Мы должны доказывать очевидное, но очевидное непросто доказать», — заявил чиновник.

Журналисты под видом потенциальных продавцов леса обнаружили несколько компаний, обещавших изготовить фальшивую документацию на белорусский лес, которые позже стали отрицать, что говорят об обходе санкций.

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