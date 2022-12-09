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Бунтовавшие под Луганском «мобики» из Серпухова после возвращения на фронт снова попали под обстрел

  • 9.12.2022, 14:47
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Бунтовавшие под Луганском «мобики» из Серпухова после возвращения на фронт снова попали под обстрел

Артиллерия накрыла их в том же месте, где они бунтовали из-за страйкбольной брони и «картонных» касок.

Мобилизованных из Серпухова, которые записали видеообращение и пожаловались, что их бросили под Луганском, снова вернули на фронт. Там они попали под обстрел в том же месте, в котором находись до жалобы, сообщил телеграм-канал «Можем объяснить».

«Военных вывезли, они поели, попили и их отвезли обратно на место. Командования так и нет. Буквально спустя пару дней они вновь попали под обстрел. Много раненых, их доставили в военный госпиталь в Москве. Погибших вроде бы нет», — пишет МО со ссылкой на слова родственников мобилизованных.

23 ноября в соцсетях появилось видеообращение мобилизованных из Серпухова. Они рассказали, что 7 ноября выехали из родного города в неизвестном направлении. В итоге их без подготовки отправили на передовую в Мекеевку Луганской области.

Командование выдало им страйкбольную броню, «которая не держит ни пулю, ни нож», а также «картонные» каски.

Один из бойцов на видео рассказал, что в Макеевке по ним велся обстрел «нашими же людьми по нам». В это время комбаты убежали, а мобилизованные «были кинуты на произвол судьбы». После обстрела их перевели в часть в Бараниковке. Там мужчины вынуждены были жить в пустом здании без стекол и отопления.

«С нами поступили очень плохо. Наш комбат от нас отказался. Мы вымокли, мы были разбиты. Мы сами пытаемся сбиваться в роту и командуем сами собой. Нас бросили, нас кинули, как кусок мяса, на растерзание врагу. Часть была уничтожена», — заявил мобилизованный Владимир Гурин.

После публикации видеообращения пожаловавшиеся снова попали под обстрел. Только тогда их отвезли на несколько дней в Белгород, а потом снова вернули на фронт, рассказала «Важным историям» жена одного из мобилизованных.

«Их отвезли в Белгород на три дня. Привести себя в порядок. И через три дня отправили обратно на фронт. Они не хотели возвращаться. Их просто увезли туда и все, без разговоров. Условия все те же: ничего не поменялось», — сообщила она.

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