Белорус хотел купить новую машину по банковской карте, а дилер отказал 14.02.2022, 12:25

Разве так можно?

Даже когда деньги на новую машину готовы к оплате, потенциального автовладельца могут поджидать "сюрпризы".

В редакцию Автобизнеса написал читатель, которого сильно огорчил дилер, не принявший платеж за новый автомобиль по банковской карте.

"В салоне мы предупреждали менеджера, что планируем произвести расчет картой через терминал, – подмечает читатель. – Однако в Минске и Гомеле нам сказали, что сделать это невозможно ввиду отсутствия платежного терминала, и это в автосалонах разных брендов. Нам предлагают ехать с наличными для расчета в определенные банки или опять же кэшем рассчитаться в кассе банка, которая находится в автосалоне. Законны ли такие условия оплаты? Пока я обратился в антимонопольный комитет и налоговую, чтобы мне разъяснили ситуацию. Жду от них ответа".

Проверяем на себе

Ситуация странная, ведь в большинстве случаев белорусы получают зарплату на карточку, хотя, понятное дело, далеко не у всех на карте есть суммы, позволяющие оплатить новый автомобиль. Тем не менее журналисты позвонили нескольким дилерам, чтобы проверить, можно ли у них заплатить за автомобиль без выкладывания стопок купюр.

"У нас в салоне есть кассовое оборудование, – уверил один из столичных дилеров Lada. – Главное, чтобы ваш банк не установил комиссию при оплате карточкой сверх определенной суммы, то есть не был превышен лимит платежа. А так приходите и оплачивайте картой, без проблем".

В Renault сразу отрезали: картой оплачивать нельзя. "Вам нужно снять наличные для оплаты либо оплатить произвольным платежом. Просто наш обслуживающий банк устанавливает лимиты", – пояснили представители дилера.

Гомельский дилер Hyundai на вопрос ответил так: "Если клиент хочет оплатить карточкой, это можно сделать в основном через инфокиоск на наш расчетный счет без комиссии или же через кассу банка, но тут нужно комиссию уточнять. Это в банке нужно узнавать. У нас карточкой невозможно рассчитаться. Мы заключаем договор, и вы идете и в любом банке оплачиваете на наш счет".

Можно или нельзя?

Что же, информация подтвердилась, хотя и не все дилеры против оплаты картой. Однако есть вопросы насчет законности ограничений.

К примеру, по Закону РБ "О защите прав потребителей" расчеты по оплате товаров (работ, услуг) у нас в стране осуществляются как в наличной, так и безналичной формах (ст.9-1 Закона). При этом продавец обязан предоставить покупателю право выбора формы оплаты. В нашем случае налицо ограничение выбора.

В ответе читателю из Министерства антимонопольного регулирования и торговли написали следующее:

Получается, что действия автодилеров неправомерны. Из налоговой инспекции читателю пока не ответили, но журналисты решили взять на себя смелость и попробовали предсказать суть возможного ответа. Ограничения при расчетах, как полагают, могут противоречить постановлению совмина и Нацбанка Беларуси №924/16 "Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа".

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги в объектах и (или) при осуществлении видов деятельности согласно Приложению 1, обязаны установить и использовать платежные терминалы*, обеспечить в том числе прием к оплате банковских платежных карточек внутренней платежной системы "БЕЛКАРТ", международных платежных систем Visa и MasterCard, эмиссию которых осуществляют банки Республики Беларусь.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг принимают наличные денежные средства с использованием автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов с установленным средством контроля налоговых органов либо со встроенным кассовым суммирующим аппаратом с установленным средством контроля налоговых органов;

Что делать покупателю, который столкнулся с подобной ситуацией? Жаловаться, как и поступил читатель. Причем поле для обращений необъятно - хоть в МАРТ, хоть в суд, чтобы повлиять на "официалов".

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