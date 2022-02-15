Минчанину попалась очень необычная купюра в $100 5 15.02.2022, 22:20

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Ее могли неправильно напечатать?

Деньги чаще всего радуют, но иногда и немножко удивляют. Например, как читателя «Онлайнера» , которому попалась нетипичная купюра в $100. Он мог бы не глядя обменять ее в банке, но рассмотрел банкноту повнимательнее.

Вот та самая купюра, которой минчанину вернули долг. Серийный номер по какой-то причине потерял баланс — и ушел левее положенного.

А вот как выглядит банкнота, где все на своих местах.

Примут ли такие деньги в банке?

— Дистанционно с абсолютной точностью сложно делать заключения, но чаще всего купюры со смещенным серийным номером относятся к категории банкнот, подлежащих замене по причине явного печатного брака (непропечатка, смазанность изображений и т. п.). Банк принимает такие банкноты к обмену с комиссией (в случае «Банка „БелВЭБ“» — 10% от суммы, минимум 5 рублей), — объяснили нам в пресс-службе «Банка „БелВЭБ“». — Мы рекомендуем владельцу обратиться в банк для определения подлинности банкноты и дальнейших действий по ее обмену или замене.

А что скажут коллекционеры?

Сергей, который показывал читателям свою коллекцию банкнот из сотни стран, считает, что необычная купюра может вызвать интерес, если банк подтвердит ее подлинность. Чтобы изучить спрос, можно дать объявления на разных интернет-площадках или сайтах для нумизматов.

— Очень интересный брак и не мелкий, такое очень любят коллекционеры. Можно рассчитывать на продажу как минимум вдвое дороже номинала, — полагает Сергей.

Судя по интернет-сервисам для размещения объявлений, купюр со смещенным серийным номером действительно не так много. Вот похожее предложение: купюра номиналом $10 оценивается в $153.

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