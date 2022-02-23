Opel выпустит ретроавтомобили на электродвигателе 5 23.02.2022, 19:45

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Выпустят авто, которые были культовыми в 1970-80-х годах.

Немецкий автопроизводитель Opel собирается выпустить ретроавтомобили на электродвигателе, пишет «Европульс».

В частности, компания собирается перевести на электричество классический Opel Manta 1970 года, производство которого возобновят специально для этой цели. В 1970-80-х годах эта спортивная модель была культовой среди европейской молодежи и «снималась» в популярных фильмах.

С 2024 года компания планирует выпускать электрический аналог для каждой модели из своей линейки. А с 2028 года автомобили на дизеле и бензине полностью снимут с производства.

Евросоюз планирует, что к 2050 году в Европе не останется автомобилей на «грязном» топливе – их заменит электротранспорт.

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