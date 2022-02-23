Opel выпустит ретроавтомобили на электродвигателе

Opel выпустит ретроавтомобили на электродвигателе5
- 23.02.2022, 19:45
- 4,166
Выпустят авто, которые были культовыми в 1970-80-х годах.
Немецкий автопроизводитель Opel собирается выпустить ретроавтомобили на электродвигателе, пишет «Европульс».
В частности, компания собирается перевести на электричество классический Opel Manta 1970 года, производство которого возобновят специально для этой цели. В 1970-80-х годах эта спортивная модель была культовой среди европейской молодежи и «снималась» в популярных фильмах.
С 2024 года компания планирует выпускать электрический аналог для каждой модели из своей линейки. А с 2028 года автомобили на дизеле и бензине полностью снимут с производства.
Евросоюз планирует, что к 2050 году в Европе не останется автомобилей на «грязном» топливе – их заменит электротранспорт.
El Nuevo #OpelMokka-e y el #OpelManta GSe ElektroMOD son iguales porque los dos son eléctricos, pero diferentes porque son únicos. 💚⚡️💛 https://t.co/XnFpj4iYUM— Isleña de Motores (@IslenaDeMotores) February 11, 2022
#SimplyElectric #IsleñadeMotores #OPEL #Mallorca pic.twitter.com/3gzAh41py9