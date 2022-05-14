В Минске появился памятник известному белорусскому историку Евстафию Тышкевичу 14.05.2022, 9:56

С ним можно сфотографироваться.

В Минске возле Академии наук появился памятник белорусскому историку Евстафию Тышкевичу — его показал в Facebook директор Института истории НАН Вадим Лакиза.

Памятник белорусскому историку и археологу Евстафию Тышкевичу установили у монумента «Золотое кольцо белорусской науки» возле Академии наук в Минске — он стал частью композиции «Золотое кольцо белорусской науки», которая, по задумке создателей, должна символизировать олицетворение преемственности белорусской науки и культуры. Она состоит из ротонды и скульптур Франциска Скорины, Казимира Семеновича, Симеона Полоцкого и вот теперь Евстафия Тышкевича.

Найти композицию можно на проспекте Независимости рядом с главным зданием Академии наук и Центральной научной библиотекой — там предложили создать аллею, посвященную выдающимся отечественным ученым.

Евстафий Тышкевич (1814−1873) — археолог, историк, этнограф и фольклорист, один из основателей белорусской научной археологии. Вместе с братом Константином создал Музей древностей в Вильне в 1855 году. Их имена носит Логойский историко-краеведческий музей, а также улица в Минске.

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