Эксперт: Я не вижу перспектив удержаться в Беларуси ни у Лукашенко, ни у России 8 14.05.2022, 12:59

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Происходит активный процесс разложения режима.

Социолог Алексей Ластовский в интервью DW объяснил, почему режим Лукашенко в Беларуси обречен:

— Белорусами проделана огромная работа по выстраиванию собственной идентичности, пониманию своего места в мире. Образованные люди, которые живут в крупных городах, против войны… Я не вижу перспектив удержаться в Беларуси в будущем ни у Лукашенко, ни у России.

После протестов 2020 года Лукашенко, в основном, поддержала Россия - и морально, и финансово в форме кредитов. А сейчас у России своя сложная ситуация, потому что нужно вести войну, вливать огромные ресурсы, плюс западные санкции подрывают экономику. В этой ситуации у россиян не будет ресурсов поддерживать Лукашенко. И я не вижу перспектив для радикальной смены ситуации, чтобы Лукашенко стали «все любить», чтобы белорусская экономика пошла на подъем. Другое дело, сколько будет продолжаться разложение режима.

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