В Венеции активисты захватили дворец российского олигарха 3 16.05.2022, 9:47

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Леонид Михельсон

фото: тасс

Олигарх находится под санкциями.

В Венеции активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Олигарх находится под санкциями.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Организаторы акции пошли на такой шаг, поскольку Михельсон, будучи в десятке богатейших людей России, с апреля находится под персональными санкциями Великобритании и Канады в связи с войной России против Украины.

Однако в Италии его дела и имущество до сих пор были неприкосновенны.

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