Ролик белоруски об «унесенном ветром» парнике набрал 2 млн в TikTok 16.05.2022, 19:18

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Видеофакт.

В четверг, 12 мая, в Беларуси разыгралась настоящая буря, натворившая немало бед по всей стране. Пользователи Сети до сих пор делятся фото и видео, на которых буйство стихии запечатлено во всей красе. Один из таких роликов, где порыв ветра поднимает и уносит, словно пушинку, большую теплицу, всего за сутки набрал в TikTok более 2 миллионов просмотров, передает zerkalo.io.

Белоруска выложила в TikTok видео, как во время урагана на участке теплица из поликарбоната, подхваченная ветром, поднимается в воздух, кувыркается несколько раз и наконец разваливается на части. Ролик посмотрели более 2 миллионов раз за сутки.

Короткое видео автор сопроводила музыкой из диснеевского мультика про Алладина: мол, «летающая теплица» ничем не хуже ковра-самолета.

В комментариях (их уже набралось более 2 тысяч) пользователи соцсети выражали сочувствие хозяину теплицы и делились собственным горьким опытом: «Сердце аж вздрогнуло – как за свое», «Столько денег и трудов полетело по ветру», «Знаю, что это такое. Моя тоже летала в том году, но приземлилась удачно на соседский огород — восстановили», «Моя стоит прочно, но, наверное, тоже в теме — потихоньку крыльями машет».

Другие раскритиковали неправильную, по их мнению, установку теплицы и давали рекомендации: «Все, пора отказываться от поликарбоната в пользу стекла. Беларусь — зона экстремального земледелия в последние годы», «Совет, если интересно. Так строят, и, кстати, экономнее с обогревом. Копают яму и стеклят потолок. Теплица в яме».

«А я вам сейчас покажу, откуда на теплицу готовилось нападение!» — написал один из комментаторов.

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