Бойцы ВСУ на фоне разгромленной техники врага сняли клип на хит «Байрактар» 8 23.05.2022, 11:26

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Видеофакт.

Украинская фольклорная группа «Святовид» Заслуженного академического Образцово-показательного оркестра ВСУ представила клип на военную песню Тараса Боровка «Байрактар». Ролик в воскресенье, 22 мая, обнародован на странице Генштаба в «Фейсбуке».

Хит подготовили солисты Сергей Пеньковец и Даниил Клягин, а также оператор-монтажер Кирилл Семенченко под руководством полковника Игоря Быковского.

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