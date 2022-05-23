Бойцы ВСУ на фоне разгромленной техники врага сняли клип на хит «Байрактар»8
- 23.05.2022, 11:26
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Видеофакт.
Украинская фольклорная группа «Святовид» Заслуженного академического Образцово-показательного оркестра ВСУ представила клип на военную песню Тараса Боровка «Байрактар». Ролик в воскресенье, 22 мая, обнародован на странице Генштаба в «Фейсбуке».
Хит подготовили солисты Сергей Пеньковец и Даниил Клягин, а также оператор-монтажер Кирилл Семенченко под руководством полковника Игоря Быковского.