Противокорабельная ракета «Гарпун» для ВСУ: что может потопить и как изменит правила игры на Черном море 6 24.05.2022, 14:44

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После развертывания этого оружия на побережье Украины расстановка сил кардинально изменится.

Получение Украиной противокорабельного комплекса Harpoon безусловно имеет огромное значение для защиты нашего побережья. И речь идет не просто о возможности минимизировать риск морского десанта, а о значительном уменьшении активности флота РФ по всей северо-западной части Черного моря, пишет УНИАН.

Ведь одно дело, когда эту задачу должен выполнять один комплекс "Нептун", который не успели изготовить в достаточном количестве и с откровенно малым количеством ракет. А совсем другое, когда эту функцию дублируют несколько комплексов, ракеты к которым одни из самых распространенных в мире.

Противокорабельная ракета Harpoon

Как сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на брифинге, ракеты Harpoon, а также пусковые установки к ней Вооруженным Силам Украины передает Дания. Причина этого, как уже писал УНИАН, в том, что только эта страна имела на вооружении береговой ракетный комплекс с противокорабельными ракетами - Harpoon Coastal Defense System.

Он стоял на вооружении Дании с середины 90-х годов по 2003 год. И, как оказалось, он не только сохранился, но и вполне в работоспособном состоянии. Также известно и количество комплексов, которые находились в этой стране – две батареи по две пусковые в каждой. В состав батареи входит машина управления, машины энергообеспечения, командный пункт, а также машины подзарядки.

Учитывая, что каждая пусковая имеет по четыре ракеты, две батареи Harpoon Coastal Defense System могут обеспечить залп из 16 ракет сразу. И каждая из них может атаковать свои цели по своему отдельному плану.

На что способна ракета Harpoon

Следует отметить, что Harpoon за время своего существования с 1977 года постоянно обновлялся и прошел многочисленные модернизации. В то же время точная версия Harpoon, которая будет передана Данией, не названа, но на вооружении этой страны находится RGM-84L Harpoon Block 2.

Она серийно производится с 2011 года и имеет высокую устойчивость к радиоэлектронным помехам противника, повышенную точность, а также спутниковую навигацию для более точного полета по маршруту.

Но самое главное, это модернизированная радиолокационная головка самонаведения Harpoon Block 2, которая может различать цели на фоне земли. Это позволяет не только уничтожать корабли противника даже в порту, но и бить по наземным целям.

Для уничтожения целей ракета использует мощную 227 кг фугасную боевую часть. Для понимания, двух 150 кг боевых частей ракеты Р-360 "Нептун" хватило для уничтожения самого крупного боевого корабля РФ в Черном море - ракетного крейсера "Москва".

Поэтому, скорее всего, одного Harpoon хватит на фрегат класса "Адмирал Григорович", не говоря уже о значительно меньших малых ракетных кораблях (корветах) проекта "Буян-М", а также уязвимых крупных десантных кораблях.

В то же время, дальность полета RGM-84L Harpoon Block 2, особенно по сравнению с "Нептуном", выглядит довольно умеренной - 124 км против 280 км у украинской противокорабельной ракеты. Но следует упомянуть, что ракетный крейсер "Москва" на момент получения двух ракет "Нептун" находился на расстоянии около 100 км от украинского берега.

А суммарные зоны перекрытия двух батарей Harpoon и одного "Нептуна" могут выглядеть следующим образом:

То есть вся северо-западная акватория Черного моря остается надежно защищенной с несколькими перекрытиями зон поражения. И после развертывания Harpoon на побережье Украины, скорее всего, правила игры в этом районе боевых действий кардинально изменятся.

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