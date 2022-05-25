Nike уходит с российского рынка 4 25.05.2022, 10:24

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Поставки продукции приостановлены, а сам товар находится в дефиците.

Американский производитель обуви и одежды Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в России монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера, передает Укринформ.

По словам президента IRG Тихона Смыкова, таким образом Nike не сможет «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию.

«По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», – пишет Смыков, добавляя, что для него эта новость такой же удар, как и для всех сотрудников.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците.

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