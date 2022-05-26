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«С 20 мая — полная остановка цеха»

  • 26.05.2022, 13:12
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«С 20 мая — полная остановка цеха»

Что происходит сейчас на «Нафтане» и связанном с ним заводе.

Белстат в прошлого года не публикует информацию о том, как работает нефтеперерабатывающая отрасль. Тем не менее еще в прошлом году власти признавали потери отечественных НПЗ из-за введенных тогда санкций. Весной этого года санкционное давление на отрасль только усилилось. В правительстве в начале апреля рассказывали, что НПЗ работают на внутренний рынок. Как санкция отразилась на работе нескольких предприятий отрасли, спросили у сотрудников НПЗ и связанного с нефтепереработкой завода.

Издание zerkalo.io не приводит настоящие имена собеседников, с которыми общалось, по их просьбе. Они подтвердили редакции, что действительно работают на названных предприятиях.

«Нафтан»

После некоторых проблем со сбытом в апреле, в мае Новополоцкий НПЗ стал чуть активней продавать свою продукцию, говорят работники предприятия.

— Загрузка у нас примерно на том же уровне, что была в последние месяцы. По информации, которая доходит до нас, сбыт пошел, потому что заключили какой-то большой контракт в начале мая, — рассказал нам работник «Нафтана» Семен.

По его словам, зарплата «пока что нормальная — не упала», хоть, признается он, работники опасались, что она будет меньше. Премию тоже выплачивают.

— Похоже, что продукция продается. Работаем не на склад. Но идет сокращение работников. В плане, если раньше на проходной задерживали в состоянии опьянения, то могли оставить, лишив премий и разных выплат. А сейчас — сразу без разговоров за забор, — говорит Семен.

Другой работник этого предприятия Игорь рассказывает, что загрузка сейчас минимальная. Сбыт если и есть, то очень маленький, а результате резервуары с сырьем заполнены. Зарплата, по его словам, особенно не изменились. Но упала премия и «приостановили выплату материальной помощи к отпуску, а также профсоюзные выплаты на нужды, хотя взносы профсоюзные как и прежде удерживают».

«ЭддиТек»

Компания «ЭддиТек» занимается производством присадок, добавок для смазочных масел и топлива. Нынешнее названия она получила в прошлом году, ее из-за санкций переименовали из «ЛЛК-Нафтан», в прошлом году переименованный из-за санкций.

— В апреле начались первые остановки на некоторое время. Сейчас мой цех полностью стоит. На складе закончилось место. Продажи потихоньку идут. Как место появляется, запускаемся на несколько дней, заполняем склад — и снова стоим, — говорит Никита.

По его словам, из-за того, что продажа в Европу остановилась, сузилось разнообразие выпускаемой продукции, то на предприятии работают с тем, что потом идет на российский рынок.

— Если бы продажа продукции была на прежнем уровне, то мы столкнулись бы с проблемой нехватки сырья, потому что важный компонент раньше поступал в основном из Европы. Сейчас переходим на российское и китайское сырье. Но проблема в том, что его из России не хватает, а заказанное из Китая экспериментальное сырье будет идти к нам до конца июня, — говорит Никита. — В связи с этим 20 мая произошла полная остановка в нашем цеху. Она может продлиться до конца июня — до прихода сырья из Китая.

Сложности со сбытом и компонентами не сказались на зарплатах, признается собеседник.

— Недавно в коллективный договор внесли изменения, которые немного ограничивают размеры выплат, увеличивают сроки выплат, в общем облегчают организации его выполнение. Думаю, снижение зарплаты может произойти, если из-за длительной остановки рабочий персонал выведут работать в дневные смены с графиком 5/2, так как в таком случае снизится количество рабочих часов и не будет выплат за ночные смены, — размышляет Никита.

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