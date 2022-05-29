Украинский генерал назвал условие победы в войне против РФ 2 29.05.2022, 11:34

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Украина вернет свои территории, а может, даже и больше.

То, что Россия потерпит поражение в Украине, абсолютно нет никакого сомнения. Но война будет долговременная, непростая, кровавая.

Об этом в комментарии obozrevatel.com на условиях анонимности заявил украинский генерал.

"То, что Россия не победит, – это однозначно. Потому что на нашей стороне 43 государства, а против нас – одна Россия. Но когда это будет? Увидим. Нам нужно настраиваться на большую борьбу. Но если не будет измены, Украина выиграет и вернет свои территории, а может, даже и больше", - подчеркнул военный.

По его словам, очень важно, чтобы руководство Украины не шло ни на какие уступки агрессору в контексте территориальной целостности и суверенитета страны ради "сохранения лица" Путина.

"Это будет неправильно. Нельзя давать негодяю, убийце, насильнику возможность "сохранить лицо", о чем говорили с самого начала и наши аналитики, а недавно и Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.). В этом смысле я абсолютно поддерживаю президента (Владимира Зеленского - ред.) в его оценке, что это заявление дискредитирует Украину и тех жертв, которые у нас уже есть", - отметил генерал.

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