закрыть
29 мая 2022, воскресенье, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский генерал назвал условие победы в войне против РФ

2
  • 29.05.2022, 11:34
  • 1,188
Украинский генерал назвал условие победы в войне против РФ

Украина вернет свои территории, а может, даже и больше.

То, что Россия потерпит поражение в Украине, абсолютно нет никакого сомнения. Но война будет долговременная, непростая, кровавая.

Об этом в комментарии obozrevatel.com на условиях анонимности заявил украинский генерал.

"То, что Россия не победит, – это однозначно. Потому что на нашей стороне 43 государства, а против нас – одна Россия. Но когда это будет? Увидим. Нам нужно настраиваться на большую борьбу. Но если не будет измены, Украина выиграет и вернет свои территории, а может, даже и больше", - подчеркнул военный.

По его словам, очень важно, чтобы руководство Украины не шло ни на какие уступки агрессору в контексте территориальной целостности и суверенитета страны ради "сохранения лица" Путина.

"Это будет неправильно. Нельзя давать негодяю, убийце, насильнику возможность "сохранить лицо", о чем говорили с самого начала и наши аналитики, а недавно и Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.). В этом смысле я абсолютно поддерживаю президента (Владимира Зеленского - ред.) в его оценке, что это заявление дискредитирует Украину и тех жертв, которые у нас уже есть", - отметил генерал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний гвоздь в крышку гроба диктатуры
Последний гвоздь в крышку гроба диктатуры Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина