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Битва за Донбасс: украинские защитники ведут ожесточенные бои

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  • 29.05.2022, 20:06
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Битва за Донбасс: украинские защитники ведут ожесточенные бои

Оперативная сводка Генштаба ВСУ.

На востоке российские захватчики пытаются окружить Вооруженные силы Украины в районе Лисичанска и Северодонецка.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 в социальной сети "Фейсбук".

Как отмечается в сводке, противник не прекращает ведения наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской областей и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

"Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага - окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей", - сказано в сводке.

При этом враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронной борьбы. "С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов", - говорится в сводке.

В то же время на Кураховском направлении враг осуществляет огневое поражение вдоль линии соприкосновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения нашего личного состава и разрушения фортификационных сооружений.

Также на Северодонецком направлении, с целью поддержки действий сухопутных подразделений, противник продолжает огневое влияние на наши войска с применением ствольной и реактивной артиллерии. "Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города", - отмечается в сводке.

Вместе с тем, на Южнобугском направлении противник основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании.

На Криворожском направлении оккупанты осуществляли огневое поражение наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Князевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Новогригорьевка, Таврийское и Посад-Покровское.

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К тому же, на Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиции в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БпЛА.

При этом, на Слобожанском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, а на Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

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