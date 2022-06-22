Дефицит дров: белорусам приходится ждать доставки по четыре месяца 2 22.06.2022, 16:05

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В частных объявлениях стоимость выше в три раза.

Официальная Федерация профсоюзов Беларуси сообщает, что в стране есть проблемы с дровами.

Жители частных домов жалуются, что очереди на закупку дров растягиваются на четыре месяца. Между тем частники продают товар в несколько раз дороже.

Так, в одном из лесхозов недалеко от Минска говорят, что березовые дрова не привезут раньше октября. Но покупателю предложили бревна длиной по четыре метра и не из березы. В другом рекомендуют посмотреть частные объявления.

В других районах страны также называют срок в четыре месяца.

Номинально дрова стоят 40-50 рублей за кубометр (норма на зиму — 4,9 кубометра). А в частных объявлениях стоимость березовых дров доходит до 150 рублей, причем они не всегда есть в наличии. Можно купить пять кубометров за 450 рублей, но при этом не гарантируется тип дров.

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