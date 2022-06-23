Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС
- 23.06.2022, 13:42
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До получения статуса кандидата остался один шаг.
Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.
Финальное решение по предоставлению статуса должно быть принято на проходящем в Брюсселе саммите стран ЕС.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что все 27 стран — членов ЕС договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.