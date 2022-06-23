Как Украина становится недосягаемой для Кремля 2 Тарас Чорновил

23.06.2022, 14:58

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Тарас Чорновил

Несмотря на кажущееся безразличие, получение Украиной кандидатства в члены Евросоюза Россию очень беспокоит.

Даже больше, в РФ просто "подгорает" от того, что наша страна неуклонно приближается к ЕС.

Поведение Кремля здесь напоминает сюжет эзоповой басни "Лисица и виноград": когда кто-то очень-очень хочет чего-то, но достать никак не может, в конечном счете начинает говорить, что ему безразлично, мол, не слишком оно и нужно, не так уж и хотелось.

Примерно пару недель назад ряд лиц российского истеблишмента очень жестко высказались в отношении Евросоюза и планов Украины по вступлению в ЕС. Они возмущались, что Евросоюз проводит откровенно атироссийскую политику, вводит санкции против РФ, страны ЕС поставляют оружие Украине, а это все в понимании Кремля является фактическим объявлением Евросоюзом войны России. При таких обстоятельствах, говорили они, движение Украины к ЕС в России рассматривается так же, как и попытки интеграции с НАТО – как враждебное действие, что является вызовом для РФ, чуть ли не военной агрессией против Российской Федерации. В частности, об этом заголосили Медведев, Патрушев и другие представители высшего истеблишмента РФ, когда стало очевидно, что никакие преграды на этом пути, которые могла создать РФ, не срабатывают.

Несомненно, Россия пыталась повлиять через свои каналы в ЕС на этот процесс, но, как видим, безрезультатно. Относительно кандидатства Украины до последних дней негативно были настроены Швеция (где точно не может быть российского лоббизма, так как власти этой страны антироссийски настроены), Дания (где царят жесткие антироссийские настроения), Нидерланды (еще до начала войны изменили свою позицию, и теперь у них четкая антироссийская направленность), Португалия (точно не поддерживает российских нарративов), Австрия (которая также сегодня откровенно антироссийская). Веду к тому, что против предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС выступали страны, на которые Россия не имеет влияния. Но после визита четырех европейских лидеров в Украину – президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса – многое изменилось.

Во время пребывания в Киеве они сделали жесткое заявление о том, что категорически поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. В России это вызвало истерику (вспомните хотя бы презрительные высказывания Медведева), потому что стало очевидно: эта история Россией провалена, и Путину не удалось никого в Европе мобилизовать на свою поддержку, чтобы заблокировать продвижение Украины к ЕС.

Следовательно, страны, которые имели свои предостережения относительно кандидатства Украины, все-таки согласились предоставить этот статус, иначе бы это просто выглядело подыгрыванием России.

Именно поэтому на, так называемом, международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин сказал, что России, в принципе, безразлично это сближение Украины и Евросоюза, и что она, мол, не возражает. Вот это и есть классическая иллюстрация басни "Лисица и виноград": когда Путин не смог получить то, чего ему хотелось, он начал рассказывать, что ему как бы безразлично и совсем неинтересно.

Когда мы услышим окончательное решение ЕС по кандидатству Украины, Россия в целом будет действовать примерно так же, как реагировал Путин на форуме. То есть какой-то жесткой бравады, подкрепленной пропагандистской активностью, а также конкретными попытками помешать этому процессу, не будет. Впрочем, в день оглашения решения Россия может демонстративно увеличить количество обстрелов украинских городов. Однако делать конкретную привязку и рассказывать, что это ответ за сближение с ЕС, в Москве вряд ли будут. Ведь царь уже сказал, что России безразлично, поэтому и холопы будут говорить то же самое.

Вариантов влияния на процесс движения Украины в ЕС у России нет. Вариантов осуществить показательную месть – тоже. Поэтому в России решили пойти другим путем – демонстративно "не замечать" предоставление статуса кандидата Украине.

Так что Путин ничего сейчас не может сделать, он не способен повлиять на процес. А потом все будет зависеть от того, что останется от России, ведь звучат очень разные прогнозы. Так, например, Пионтковский говорил, что, если будет серьезное контрнаступление Украины, то Путину не сносить головы, если освободят Херсон – Путина устранят. Мы не знаем, как будет выглядеть Россия, какие она будет иметь влияние и ресурсы после завершения войны, когда Украина победит, но для нее все то, что будет после того, однозначно будет очень неприятно. И будет ли она иметь хотя бы какую-то возможность после того влиять на европейские страны – вопрос открытый.

Поэтому если говорить о дальнейших перспективах движения Украины в Евросоюзу, то российские влияния будут играть 110-ю роль. Основным будет то, что мы сами ради этого будем делать. Потому что статус кандидата в члены ЕС нам дают абсолютным авансом. Вбросы России через третьих лиц относительно несоответствия Украины этому статусу не будут иметь смысла, если мы сами не дадим оснований для того, чтобы нас признали страной, не заслуживающей оставаться кандидатом в члены ЕС. А, следовательно, никакие российские пакости нам не навредят – навредить мы можем только сами себе.

Следует заметить, что получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС напрямую никоим образом не испортит России жизнь и не навредит ее планам относительно нас. Но косвенно это РФ будет мешать и раздражать ее. Ведь когда Украина становится кандидатом в члены ЕС, это означает, что она является будущим членом ЕС, она становится "своей" для Евросоюза, страной, которую нужно поддерживать. После окончания войны, в частности, мы сможем надеяться на серьезную помощь по многим программам ЕС. Мы будем иметь право на определенные финансовые, инвестиционные и инфраструктурные программы. Поэтому всем странам ЕС выгоднее, чтобы будущий партнер не был слишком разрушен, чтобы война против него не слишком затянулась.

То есть, несмотря на то, что сам статус кандидата формально ничего не меняет, но неформально он добавит Украине немного военной, финансовой и другой помощи. В частности, это позволит Украине получать определенные виды вооружений, которые раньше европейцы нам боялись предоставлять. Теперь процесс пойдет живее.

Следовательно, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС несколько увеличит поток помощи. Россию это, конечно, будет бесить. Ведь никоим образом на эти процессы она повлиять не сможет.

Тарас Чорновил, "Фейсбук"

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