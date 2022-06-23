В Беларуси более чем наполовину сокращен список запрещенных для женщин профессий1
- 23.06.2022, 23:39
Из 181 остались 88.
В Беларуси более чем наполовину сокращен список запрещенных для женщин профессий.
Теперь женщины могут:
▪️работать водителями междугородних автобусов на более чем 14 мест,
▪️работать грузовиков грузоподъемностью свыше 5 тонн (самосвалов на 2,5 тонны),
▪️заниматься литейными работами на ряде позиций,
Cтали доступны профессии в сфере производства целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них.
По-прежнему женщин запрещается привлекать к работам, связанным с подъемом и перемещением тяжестей, к горным, сварочным работам, тушению пожаров и пр.