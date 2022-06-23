В Беларуси более чем наполовину сокращен список запрещенных для женщин профессий 1 23.06.2022, 23:39

Из 181 остались 88.

В Беларуси более чем наполовину сокращен список запрещенных для женщин профессий.

Теперь женщины могут:

▪️работать водителями междугородних автобусов на более чем 14 мест,

▪️работать грузовиков грузоподъемностью свыше 5 тонн (самосвалов на 2,5 тонны),

▪️заниматься литейными работами на ряде позиций,

Cтали доступны профессии в сфере производства целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них.

По-прежнему женщин запрещается привлекать к работам, связанным с подъемом и перемещением тяжестей, к горным, сварочным работам, тушению пожаров и пр.

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